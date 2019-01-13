Беглов не нашел повода для введения в Петербурге «тихого часа»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов раскритиковал законопроект о введении в городе «тихого часа». Градоначальник попросил доработать документ.

Это следует из размещенного на сайте Смольного официального ответа на депутатский запрос главы фракции ЛДПР в петербургском ЗакСе Олега Капитанова.

Ранее Капитанов направил врио предложение установить в Петербурге ответственность за нарушение тишины в «тихий час» с 13 до 15 часов. В ответе Беглова говорится, что для большинства петербургских организаций и граждан указанный период является рабочим временем, что делает перспективы применения закона на практике весьма туманными. При этом запрет на шум в жилом доме может установить уполномоченное собранием собственников жилья лицо. Поэтому законопроект, предложенный Капитановым, по мнению градоначальника, требует доработки и не может быть принят в существующем виде.

Напомним, в Северной столице ограничен уровень громкости с 22:00 до 8:00. В выходные и праздничные дни шуметь нельзя до 12:00. На этот период запрещено: громко смотреть телевизор или слушать музыку; кричать; проводить ремонтные работы или двигать мебель.