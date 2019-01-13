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Происшествия
13.01.2019 12:57
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Две «Яндекс»-машины попали в аварии Петербурге. Оба водителя не справились с управлением

Две машины с логотипом «Яндекса» попали в ДТП в Петербурге ночью и утром 13 января. На севере города не справился с управлением водитель каршерингового автомобиля, в центре снес забор мужчина за рулем такси. 

По информации УГИБДД по городу и области, около половины восьмого утра у дома №1 по Арсенальной улице автомобиль KIA с логотипом «Яндекс.Такси» совершил наезд на ограждение. Водитель покинул место ДТП. Сведений о пострадавших не поступало. 

«"КИА" всмятку, водитель легкой походкой пошел гулять по Свердловской набережной и ночному Питеру», – прокомментировали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

 

А на Приморском проспекте после полуночи не справился с управлением водитель машины с логотипом «Яндекс.Драйв».  По словам других участников движения, легковушка летела по дороге на очень высокой скорости. 

 

Напомним, что тяжелая авария с участием «Яндекс.Такси» произошла вчера на трассе «Нарва»: в ней погибли двое детей и пенсионерка, ехавшие в машине такси. Поездка носила частный характер: и водителем, и пассажирами были родственники. Виновником следствие видит водителя «Чери», который вылетел на встречную полосу и устроил лобовое столкновение с «Солярисом» с логотипом агрегатора. 

 

 

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