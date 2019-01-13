Житель Башкирии застрелил жену и соседей, пытавшихся спасти ее от расправы

Житель Башкирии убил жену, соседей и погиб сам. Массовое убийство совершено в ночь на 13 января в городе Учалы.

Как сообщили в республиканском следственном управлении СК, трагедия началась со ссоры супругов. Опасаясь, что нетрезвый муж покалечит ее, женщина убежала к соседям.

«Злоумышленник, вооружившись ружьем, преследуя ее, ранил соседа и убил его супругу, после чего также ранил второго соседа, который от полученного ранения скончался в больнице», – рассказали в ведомстве.

Следующая пуля досталась супруге.

Самого стрелка прибывшая на место полиция также нашла мертвым.

Возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.