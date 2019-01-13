Переводчик сдал президента Трампа чиновникам Госдепа. Он рассказал про переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп пытался скрыть от Госдепа США, о чем и как он поговорил с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Гамбурге в июле 2017 года.

Об этом 12 января сообщило издание The Washington Post. Попытка засекречивания деталей встречи со стороны Трампа заключалась в том, что президент США попросил предоставить ему записи переговоров и рекомендовал переводчику не обсуждать с другими чиновниками администрации услышанное во время встречи с Путиным. Но переводчик во всем сознался, как только за этой информацией официально обратились один из советников Белого дома и высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

Из всего этого газета делает вывод, что действия Трампа – часть более широкой схемы сокрытия связей американского лидера с Владимиром Путиным.

11 января газета The New-York Times писала, что еще до избрания президентом Трампа заподозрили в связях с Россией и угрозе безопасности США.