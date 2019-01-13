Хабаровская полиция отреклась от задержания блогера, поведавшего, как провожали в последний путь местного авторитета

Хабаровская полиция опровергла задержание блогера, который выложил в Сеть видео похорон криминального авторитета. Последнего якобы провожали в последний путь сотрудники правоохранительных органов и прокурор.

Как заявили 13 января в управлении МВД по Хабаровскому краю, блогера Виктора Торопцева, вопреки информации в СМИ, не задерживали. Его единожды приглашали на беседу – сразу же после размещения скандального ролика в Интернете, передает «Лента.ру».

О том, что Торопцев оказался в камере, накануне сообщил прессе его знакомый, чье имя не называется. Он утверждал, что жителя Амурска задержали сотрудники ГИБДД – якобы за недействительное водительское удостоверение, но это был лишь повод. Источник даже рассказал о голодовке, объявленной в знак протеста мужчиной.

Напомним, в первую рабочую неделю после каникул в Сети появилась видеозапись траурной процессии с гробом авторитета Юрия Зарубина, умершего от рака. Судя по ролику, в похоронах участвовали не менее ста человек, фактически перекрыв движение по одной из городских улиц. Некоторые пользователи якобы разглядели в рядах прощающихся главу местной полиции и прокурора. На это в полиции Амурского района пригрозили иском и защите чести и достоинства. Тем не менее проводится служебная проверка.