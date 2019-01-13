В Пушкине кондитера лишили орденов и старинных монет. Домушники оценили его коллекцию за час

Полицейские разыскивают воров-домушников, обчистивших квартиру в Пушкинском районе Петербурга. Чтобы вскрыть окно, собрать десятки орденов, коллекцию монет и насобирать наличность, им потребовалось меньше часа.

Как стало известно «Фонтанке», в четверть восьмого вечера 12 января в полицию за помощью обратился 59-летний сотрудник кондитерской фирмы. Он рассказал, что буквально полчаса назад по его квартире на Ленинградской улице, 88, в Пушкине шныряли воры. Из дома хозяин отлучился в шесть вечера, а вернувшись к семи, увидел вскрытое окно.

Ревизия показала, что незваные гости оставили владельца без коллекции монет из серебра, 67 медалей СССР и России, а также орденов, среди которых — орден Красного Знамени, Знак Почёта, орден Материнской Славы и прочие (и не в единственном экземпляре). Кроме того, исчезли ювелирные украшения и 49 тысяч рублей наличными. Общий ущерб владелец еще оценивает.

В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что возбуждено дело о краже. Поиски преступника осложняет отсутствие видеонаблюдения.