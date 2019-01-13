«Русская связная» Трампа отказала прокурору Мюллеру в свидании на его территории

Российский адвокат Наталья Весельницкая заявила, что готова ответить на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера, но никуда для этого выезжать из России не собирается.

Об этом сообщает 13 января РБК. Женщина отрицает выдвинутые федеральной прокуратурой Нью-Йорка в свой адрес обвинения и готова защищать себя «всеми методами». Однако, по ее словам, со стороны спецпрокурора никаких предложений ей пока не поступило.

Напомним, что 8 января федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Весельницкую в воспрепятствовании правосудию США по делу об отмывании 5,4 млрд руб. коррумпированными российскими чиновниками. Это выяснил аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский, впоследствии погибший в следственном изоляторе. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Адвокат известна тем, что в 2016 году принимала участие в тайной встрече с сыном Дональда Трампа и его предвыборным штабом. Весельницкая утверждает, что все обвинения в ее адрес — попытка скрыть правду в «деле Магнитского».