После аварии на «Нарве», где погибли дети, уголовное дело получил водитель Chery

Тяжёлое ДТП на трассе «Нарва» петербургская полиция квалифицировала как нарушение правил дорожного движения, по неосторожности повлёкшее смерть двух и более лиц. Дело получил водитель вылетевшей на встречку Chery. Заинтересовавшее СК такси в нём не фигурирует.

Как сообщили «Фонтанке» 13 января в пресс-службе полицейского главка, дело по части 5 статьи 264 УК в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и области возбудили в отношении 38-летнего жителя Псковской области. По версии следствия, он управлял автомобилем Chery и на трассе от Петербурга в сторону Кингисеппа при обгоне выехал на встречную полосу, где врезался в машину с логотипом «Яндекс.Такси».

В результате столкновения машина такси полностью сгорела. Hyundai Solaris с логотипом агрегатора зарегистрирован на 31-летнюю женщину. Её самой в салоне не было, но, по информации 47 news, там находились её родные. Из салона вытащили вытащили 41-летнего водителя (у него с хозяйкой иномарки одна фамилия). Его 65-летняя родственница и её внуки 6 и 7 лет погибли на месте. Еще одну маленькую пассажирку, девочку 3-х лет, удалось спасти. Её госпитализировали с проломленным черепом и ушибом шейного позвонка. Водитель такси получил черепно-мозговую травму, перелом, ушибы позвоночника и грудной клетки, перелом ноги.

Также в больницу попали 42-летний пассажир Chery и водитель. У последнего – травмы головы, ушиб грудной клетки, сломано бедро. Вопрос о мере пресечения для него решается.

Напомним, ДТП на «Нарве» также изучает областной Следственный комитет. Следователей больше заинтересовал водитель автомобиля с логотипом такси. Проверку начали по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».