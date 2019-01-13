Происшествия
После аварии на «Нарве», где погибли дети, уголовное дело получил водитель Chery
Тяжёлое ДТП на трассе «Нарва» петербургская полиция квалифицировала как нарушение правил дорожного движения, по неосторожности повлёкшее смерть двух и более лиц. Дело получил водитель вылетевшей на встречку Chery. Заинтересовавшее СК такси в нём не фигурирует.
Как сообщили «Фонтанке» 13 января в пресс-службе полицейского главка, дело по части 5 статьи 264 УК в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и области возбудили в отношении 38-летнего жителя Псковской области. По версии следствия, он управлял автомобилем Chery и на трассе от Петербурга в сторону Кингисеппа при обгоне выехал на встречную полосу, где врезался в машину с логотипом «Яндекс.Такси».
В результате столкновения машина такси полностью сгорела. Hyundai Solaris с логотипом агрегатора зарегистрирован на 31-летнюю женщину. Её самой в салоне не было, но, по информации 47 news, там находились её родные. Из салона вытащили вытащили 41-летнего водителя (у него с хозяйкой иномарки одна фамилия). Его 65-летняя родственница и её внуки 6 и 7 лет погибли на месте. Еще одну маленькую пассажирку, девочку 3-х лет, удалось спасти. Её госпитализировали с проломленным черепом и ушибом шейного позвонка. Водитель такси получил черепно-мозговую травму, перелом, ушибы позвоночника и грудной клетки, перелом ноги.
Также в больницу попали 42-летний пассажир Chery и водитель. У последнего – травмы головы, ушиб грудной клетки, сломано бедро. Вопрос о мере пресечения для него решается.
Напомним, ДТП на «Нарве» также изучает областной Следственный комитет. Следователей больше заинтересовал водитель автомобиля с логотипом такси. Проверку начали по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».