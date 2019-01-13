Диего Марадона перенес операцию

Легендарный футболист Диего Марадона перенес операцию в Буэнос-Айресе. Об этом 13 января сообщил в Twitter адвокат спортсмена Матиас Морла.

«Диего перенес операцию, все прошло хорошо. Огромная благодарность медицинскому отделению клиники «Оливос» за профессионализм и хорошее отношение. Теперь ждем восстановления, чтобы Диего мог вернуться к работе», — написал юрист.

Terminó la intervención quirúrgica a Diego Maradona. Gracias a Dios salió todo perfecto. Un agradecimiento al departamento médico de la Clínica Olivos por su profesionalismo y humanidad. Ahora esperamos la recuperación para que Diego pueda volver cuanto antes al trabajo. pic.twitter.com/lZu8I1yyDK — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 13 января 2019 г.

Точная причина, по которой главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» лег под нож, неизвестна. По одной из версий, 58-летнему Марадоне удалили пупочную грыжу. По другой, у него произошло осложнение после бандажирования желудка (процедура, осуществляемая для борьбы с ожирением). Футболиста пришлось оперировать из-за внутреннего кровотечения.