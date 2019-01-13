Умер полицейский, раненный при покушении на главу Центра «Э» Ингушетии

В республиканской клинической больнице Ингушетии умер один из раненных при нападении на машину главы местного Центра «Э».

«Один из раненых скончался, двое других находятся в отделении сочетанной травмы, их состояние средней тяжести», – сообщает 13 января РИА Новости со ссылкой на источник в медучреждении.

По неподтвержденной информации, это 37-летний старший сержант полиции по фамилии Плиев.

Ранее в правоохранительных органах Ингушетии сообщили: около шести вечера 12 января на трассе «Кавказ» неизвестные на «Ладе Гранте» обстреляли «Мерседес», в котором находились четверо сотрудников республиканской полиции и один гражданский. Злоумышленники скрылись с места происшествия, а трое пассажиров иномарки получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Предполагается, что целью нападавших был начальник местного Центра «Э» Ибрагим Эльджаркиев, но как раз он не пострадал.

В регионе был введен план «Сирена», но результатов он не дал.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).