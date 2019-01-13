Жители 31 дома в Купчино проснулись в прохладных квартирах из-за дырявой трубы на Софийской
Софийскую улицу в Петербурге ночью 13 января заволокло паром. Лопнувшая труба оставила без тепла три десятка зданий в Купчино.
Как сообщили «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в 00:45 специалисты приступили к ремонту дефектной трубы на Софийской улице, 53. Прохудившийся 500-мм трубопровод оставил с остывающими батареями жителей 31 дома. Горячая вода у потребителей осталась.
Ремонтные работы обещают завершить к 20:45.