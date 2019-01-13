На Дальнем Востоке готовятся к взрывным работам на Бурее, которую перегородила рухнувшая сопка

Военная авиация доставит на Дальний Восток инженерное оборудование и специальные инженерные заряды для проведения работ по ликвидации обвала скальных пород в районе Бурейского водохранилища. Напомним, в декабре в Хабаровском крае в реку Бурею обрушилась сопка, перегородив русло, – это может вызвать затопление территории с началом паводка.

«Всего будет задействовано 5 самолетов ВТА – 4 Ил-76 и один Ан-124 «Руслан», которые доставят более 175 тонн груза на аэродромы в Хабаровский край, – отметили 13 января в Минобороны. – На место затора инженерное оборудование и специальные инженерные заряды будут доставлены вертолетами армейской авиации и автомобильным транспортом».

Направить военных инженеров в зону ЧС поручил президент Владимир Путин. Специалистам предстоит расчистить русло и провести буровзрывные работы, чтобы восстановить нормальный гидрологический режим Бурейского водохранилища.