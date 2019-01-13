На Дальнем Востоке готовятся к взрывным работам на Бурее, которую перегородила рухнувшая сопка
Военная авиация доставит на Дальний Восток инженерное оборудование и специальные инженерные заряды для проведения работ по ликвидации обвала скальных пород в районе Бурейского водохранилища. Напомним, в декабре в Хабаровском крае в реку Бурею обрушилась сопка, перегородив русло, – это может вызвать затопление территории с началом паводка.
«Всего будет задействовано 5 самолетов ВТА – 4 Ил-76 и один Ан-124 «Руслан», которые доставят более 175 тонн груза на аэродромы в Хабаровский край, – отметили 13 января в Минобороны. – На место затора инженерное оборудование и специальные инженерные заряды будут доставлены вертолетами армейской авиации и автомобильным транспортом».
Направить военных инженеров в зону ЧС поручил президент Владимир Путин. Специалистам предстоит расчистить русло и провести буровзрывные работы, чтобы восстановить нормальный гидрологический режим Бурейского водохранилища.
Справка:
Режим ЧС был введен в регионе после окончания новогодних каникул, хотя обрушение сопки произошло еще 11 декабря. В реке Бурее начал расти уровень воды, в среднем на несколько сантиметров в сутки. Глава района Алексей Маслов отметил, что в этот период он должен быть ниже примерно на четыре метра.
Насчет причин схода сопки существуют разные версии. В МЧС и других службах придерживаются версии об оползне, Маслов настаивает на падении метеорита. Центр космической гидрометеорологии «Планета» зафиксировал в районе завала тепловую аномалию.