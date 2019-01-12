СМИ сообщили о госпитализации Плющенко в Москве

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко госпитализирован в Москве.

Как сообщает вечером 12 января РЕН ТВ, 10 числа фигурист обратился к врачам в связи с сильными болями в спине. Он находится в нейрохирургическом отделении одной из столичных клиник.

«Фонтанка» попыталась дозвониться до спортсмена, но он не берет трубку.

Напомним, зимой 2014 года Евгений Плющенко отказался участвовать в Олимпийских играх в Сочи из-за травмы спины. В тот же день он объявил о завершении спортивной карьеры. Позже ему сделали операцию.