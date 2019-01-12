Полузащитник «Зенита» Паредес ретвитнул видео с названием «Леандро, добро пожаловать в "Челси"»

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес намекнул на свой скорый уход из команды. 12 января официальный аккаунт аргентинского футболиста ретвитнул видеоролик «Леандро, добро пожаловать в "Челси"», опубликованный одним из пользователей «Твиттера». Это особенно примечательно с учетом ранее появившейся информации о переходе Паредеса в лондонский клуб.

Сообщалось, в частности, что «Челси» сосредоточился на покупке именно игрока «Зенита», предпочтя его другим вариантам. Возможная сумма отступных за игрока составляет 25 млн евро.

Напомним, Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017-го. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро.

Первым профессиональным клубом для аргентинца был местный «Бока Хуниорс». Хавбек выступал в нем с 2010 по 2014 год. В составе клуба из Буэнос-Айреса Паредес стал чемпионом Аргентины и завоевал национальный кубок.