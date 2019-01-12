Прогулка по Лахтинскому разливу закончилась для лыжника смертью

В Приморском районе Петербурга нашли мёртвого мужчину. Субботу он проводил, занимаясь спортом на свежем воздухе.

Как сообщили очевидцы во «ВКонтакте», скопление медиков и спасателей увидели на пересечении улицы Оптиков и Шуваловского проспекта в начале четвёртого вечера. Рядом с машинами реанимации и МЧС лежало накрытое тело мужчины.

По информации «Фонтанки», нет оснований говорить о криминальном характере смерти. Мужчина в субботу катался на лыжах рядом с Лахтинским разливом (выход на лёд которого, кстати, запрещён ещё три дня). Во время прогулки ему стало плохо, оказать помощь не успели.