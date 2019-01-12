Не хватило перспектив. Старейший в Петербурге продавец электроники покидает рынок

К марту 2019 года десятки магазинов петербургского ретейлера «Кей» будут закрыты или перейдут под контроль федеральной сети с владивостокскими корнями DNS.

Светлана Холявчук/Интерпресс

О том, что старожил регионального рынка электроники и компьютерной техники вскоре прекратит существование, «Фонтанке» рассказали несколько источников. Владельцы компании уже объявили подчиненным о достижении принципиальной договоренности с федеральной сетью DNS, которая весной начнет работать на площадях ретейлера и станет владельцем его бренда.

Связаться с совладельцем и генеральным директором «Кей» Михаилом Иващенко на момент публикации не удалось. Генеральный директор и совладелец DNS Дмитрий Алексеев не подтвердил, но и не опроверг информацию, однако пообещал, «как только станет возможным», ответить на любые вопросы.

Как указано на сайте «Кей», сеть насчитывает 20 магазинов в Петербурге, 9 в регионах, а также несколько пунктов выдачи заказов в Москве и Ленинградской области. По данным участников рынка торговой недвижимости, большинство помещений находится в собственности компании.

По словам собеседников «Фонтанки», в рамках сделки DNS арендует у «Кей» его собственные помещения. Также петербургский ретейлер переуступит права на часть площадей, которые снимает в торговых комплексах, а оставшиеся магазины просто закроет. Откажется компания и от распределительного центра, который находится в аренде, расформирует транспортный отдел. DNS получит права на бренд «Кей», но пока неясно, будет ли его использовать.

В петербургских магазинах «Кей» корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что в феврале прекратят работу магазины на Новосмоленской набережной, в ТЦ «Сити-Молл» и на Гаккелевской улице. Остальные будут работать как минимум до марта, после чего, вероятно, «перейдут под другой бренд». Информация вскоре будет опубликована на сайте ретейлера, уточнили его сотрудники.

Сеть «Кей» была основана в 1991 году. По данным СПАРК, ее собственниками являются Михаил Иващенко (74%) и Елена Терентьева (26%). Очевидных финансовых проблем компания не испытывала. По итогам 2017 года выручка ООО «Кей» составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль – 11 млн рублей. Показатели улучшились по сравнению с 2016 годом, но доходность все равно была меньше, чем до кризиса. К примеру, в 2014 году ретейлер имел чистую прибыль в 111 млн рублей при выручке в 5,3 млрд рублей. Исков от поставщиков к компании в арбитраже нет.

Сам рынок тоже начал выходить из кризиса. За девять месяцев 2018 года, объем розничных продаж компьютерной техники в России достиг 102 млрд рублей, тем самым достигнув уровня 2014 года, посчитали в группе «М.Видео-Эльдорадо», которая входит в «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Но перспективы для небольшого регионального бизнеса оставались туманными, считает генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. «Кей» оказался зажат в тиски — с одной стороны, на него давят крупные федеральные игроки, которые благодаря объемам могут получать более выгодные условия от поставщиков, с другой стороны, трансграничная торговля. Зарабатывать становится все сложнее», – говорит эксперт.

По его словам, в последние годы «Кей» пытался поправить свое положение, экспериментируя с бизнес-моделью. Однако попытка расширить ассортимент за счет бытовой техники и других категорий и таким образом конкурировать с «М.Видео» и «Эльдорадо» оказалась проигрышной. «Видимо, владельцы решили завершить свой ретейл-опыт и стать рантье», – предполагает Федяков.

По оценке владелицы агентства недвижимости Екатерины Лапиной, площадь магазинов «Кей» варьируется от 500 до 1500 кв. м. Стоимость месячной аренды таких помещений в среднем по городу составляет около 1500 рублей за кв.м. Но в локациях с хорошей проходимостью, например, у станций метро, может достигать 3-3,5 тысяч рублей за кв. м в месяц. По ее словам, среди собственных объектов «Кей» много супер-ликвидных помещений. Поэтому собственники решили сдавать магазины в аренду, а не продавать их. «Средства от продажи помещений вкладывать некуда, если не уезжать из страны, а торговая недвижимость приносит стабильный доход», – говорит Лапина.

Оценить сумму сделки эксперты затруднились. По мнению Ивана Федякова, в использовании бренда «Кей» DNS не заинтересована, поэтому он мог достаться покупателю почти даром. «Учитывая, что недвижимость осталась за собственниками петербургской компании, реальный интерес для владивостокского ретейлера представлял сложившийся трафик и обороты торговых точек. В лучшие годы сумма такой сделки могла достигать годовой выручки магазинов. Сейчас, вероятно, она могла быть снижена в два-три, а то и в четыре раза. Вряд ли владельцам удалось выйти из бизнеса с какой-то премией», – считает эксперт.

У DNS уже есть опыт поглощения петербургских игроков. В 2014 году ретейлер приобрел сеть «Компьютерный мир». В нее вошли переуступка права аренды площадей 19 магазинов в Петербурге, двух в Колпино и еще 11 в других городах Северо-Западного федерального округа. Хотя сама компания позже называла сделку неудачной. «Но думаю, «Кей» сделал выгодное предложение, от которого было сложно отказаться», – считает Иван Федяков.

По словам Екатерины Лапиной, в прошлом году DNS активно развивался в Северной столице. По данным сайта компании, сейчас у ретейлера 57 магазинов в Петербурге и Ленобласти, а также две точки под брендом «Технопоинт». Всего сеть DNS насчитывает более 1,5 тысячи магазинов в пяти сотнях городов России. Ранее глава компании Дмитрий Алексеев сообщил, что по итогам 2018 года сеть выросла на 30% и стала крупнейшей в России по числу точек под одним брендом. «Конечно, группа «Сафмар», владея одновременно и «М.Видео», и «Эльдорадо», а также переварив MediaMarkt, суммарно больше, но как отдельная сеть мы теперь №1 на российском рынке», – написал предприниматель на своей странице в Facebook.

Галина Бояркова, Иван Черных, «Фонтанка.ру»