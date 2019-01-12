Новобранца с простудой военные медики лечили в трёх клиниках. Он умер в Петербурге через 23 дня

После недели службы на военном аэродроме в Ленинградской области рядовой Ручкин скончался в Военной-Медицинской академии имени Кирова. Он попал в больницу с простудой, в процессе лечения впал в кому и умер, не успев принять присягу.

О смерти 20-летнего Сергея Ручкина 12 января сообщила его мать. Как рассказал «Фонтанке» юрист правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Антон Щербак, в расположение 1080-й смешанной авиабазы (посёлок Громово, Приозерский район) уроженец Петербурга прибыл 16 декабря. Заболел в первые же дни и в медсанчасти надолго не задержался. Уже в 20-х числах декабря рядовой оказался в третьем филиале военно-клинического госпиталя №442 в Выборге, где врачи начали лечить гайморит. Через десять дней молодого человека навестила мать, и ей показалось, что сын идёт на поправку.

В ночь на 1 января состояние Сергея ухудшилось: температура подскочила до 40 градусов. Как рассказывают в организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», уже после врачи диагностировали левостороннее воспаление лёгкого. Через три дня молодого человека перевезли в Петербург. По предварительной информации, сначала в окружной военный клинический госпиталь на Суворовском проспекте, а затем – в клинику анестезиологии и реаниматологии ВМА. Там констатировали, что к пневмонии добавился плеврит.

По словам Щербака, в начале недели врачи прокололи лёгкое, начали выводить жидкость из пазух. Это не помогло: пациента ввели в искусственную кому, подключили к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом. В полпятого утра 12 января Сергей скончался. Через три часа об этом сообщили матери. Причину смерти назовут после вскрытия. В пресс-службе ВМА официальных комментариев не предоставили.

В Западном военном округе «Фонтанке» уточнили, что Сергей был госпитализирован 26 декабря, а признаки острого респираторного заболевания у него выявили в ходе планового углубленного медицинского обследования на базе филиала окружного госпиталя.

«Медицинскими специалистами больному своевременно была оказана медицинская помощь, однако ввиду тяжёлого и скоротечного течения болезни спасти военнослужащего не удалось. По данному факту проводится проверка», – сообщили в ЗВО.