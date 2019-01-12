В Ингушетии совершено покушение на главу полицейского центра «Э»

Неизвестные совершили нападение на автомобиль начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по республике Ингушетия.

Об этом 12 января сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

Покушение совершено на федеральной трассе недалеко от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Неизвестные на автомобиле «Лада Гранта» открыли огонь из автомата по машине главы центра «Э».

В результате три человека получили ранения. По информации РЕН ТВ, пострадавшими оказались охранники, которые находились в машине вместе с полицейским. Всего в автомобиль попали 17 пуль. Сам начальник центра не пострадал.

Согласно информации на сайте МВД по Ингушетии, республиканское управление ЦПЭ возглавляет Ибрагим Эльджаркиев.