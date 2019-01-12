Набиуллин: Матчи с «Фенербахче» будут интересными, у турков весёлые болельщики

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Эльмир Набиуллин поделился мыслями по поводу ближайшего матча против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Что касается ближайшего соперника в официальном матче, думаю, с «Фенербахче» будут интересные игры. Говорят, у них очень весёлые болельщики — будет интересно. Команда находится на предпоследнем месте в своём чемпионате? Да, смотрю на их состав и думаю: странно, что они на такой позиции. Думаю, в Турции нас в любом случае ждёт непростой матч», — цитирует Набиуллина официальный сайт «Зенита».

12 января команда вышла из отпуска и начала проходить медобследование. 15 января «Зенит» отправится в Катар, где примет участие в товарищеском турнире кубка «Матч Премьер». Игра пройдет в Дохе на территории спортивного комплекса Aspire. 22 января в 20:00 сине-бело-голубые играют с «Локомотивом», 25-го в 18:00 – со «Спартаком», 28-го в 20:00 – с «Ростовом». Сборы завершатся 28 января, после чего команда получит два дня выходных. 31 января зенитовцы отправятся в Испанию, где продолжат подготовку к возобновлению сезона.

11 февраля «Зенит» полетит в Стамбул на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Фенербахче», встреча пройдет 12 февраля. Ответная игра состоится в Петербурге 21 февраля.