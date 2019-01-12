«Метрострой» закончил проходку тоннеля за станцией «Горный институт», в котором поезда будут разворачиваться

В ночь на 11 января ООО «СМУ № 13 Метрострой» завершило проходку участка перегонного тоннеля Лахтинско-Правобережной линии от станции «Горный институт» до шахты № 571: на этом участке поезда будут разворачиваться до тех пор, пока не построится следующая станция – «Шкиперская». Об этом 12 января сообщает компания «Метрострой».

«С июля 2018 года метростроители прошли 1287 метров тоннеля. Проходка осуществлялась в условиях кембрийских глин с применением классического тоннелепроходческого комплекса диаметром 5,63 м. В ближайшие месяцы метростроители соорудят разгружающий свод и демонтажную камеру, и после демонтажа проходческий щит будет направлен на строительство другой линии – Красносельско-Калининской. Из проходческих работ на участке Лахтинско-Правобережной линии останется соорудить два перегонных тоннеля на участке от станции «Театральная» до «Спасской». Данные работы запланированы на текущий год», – отмечают в ОАО «Метрострой».

Напомним, что, несмотря на отчет о своем достижении, «Метрострой» более чем на год отстает от графика работ на Оранжевой линии. Смольный уже признал, что горожане не дождутся торжественного открытия станций в ноябре 2019 года, как это запланировано контрактом стоимостью 20 млрд рублей. Пока что правительство в качестве нового срока называет 2021 год.