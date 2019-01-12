В Амурске задержали блогера, выложившего в Сеть видео с похорон криминального авторитета

В городе Амурске Хабаровского края задержали блогера Виктора Торопцева, который опубликовал видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина.

Об этом 12 января сообщает телеканал «Дождь». Торопцева задержали сотрудники ГИБДД, объяснив это наличием у него недействительных прав. Его знакомый утверждает, что блогер не получал информации о лишении прав, его не вызывали в суд.

Торопцев объявил голодовку, посчитав лишение прав поводом для задержания. Мужчина якобы не был автором опубликованного в соцсетях видео.

Теперь житель Амурска останется в отделе полиции до суда.

Ранее в Сети опубликовали видео похорон криминального авторитета из Хабаровского края Юрия Зарубина. Пользователи соцсетей заметили на записи сотрудников прокуратуры и полиции. В пресс-службе Управления МВД по Хабаровскому краю сообщили, что информация о присутствии на похоронах главы отдела МВД не соответствует действительности. При этом в полиции пообещали провести служебную проверку, а также подать иск и защите чести и достоинства.