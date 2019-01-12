«Занавески повесьте, полы помойте». Замглавы Владимирской области дала отповедь врачам полуразрушенной больницы, просившим о помощи

Замглавы Владимирской области Мария Чекунова предложила врачам помыть полы полуразрушенной больницы в городе Струнино. Летом жители населенного пункта во время прямой линии с президентом попросили Владимира Путина спасти медицинское учреждение, которое почти не работает.

11 января в больницу, о бедствиях которой летом узнала вся страна, приехала врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова. В ответ на жалобы врачей она возмутилась.

«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?» — заявила Чекунова.

Она также добавила, что «не исполняет желания».

Заявление чиновницы быстро попало в Сеть, вызвав негативную реакцию сначала пользователей, а потом владимирских властей. Так, например, председатель регионального парламента Вячеслав Картухин заявил ТАСС, что высказывание Чекуновой может не лучшим образом повлиять на решение парламента по ее должности. Ведь с осени депутаты согласовывают всех назначаемых заместителей главы региона.

Позже в комментариях журналистам чиновница сказала, что организует генеральную уборку в струнинской больнице.

«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13:00», – сказала Чекунова.