«Занавески повесьте, полы помойте». Замглавы Владимирской области дала отповедь врачам полуразрушенной больницы, просившим о помощи
Замглавы Владимирской области Мария Чекунова предложила врачам помыть полы полуразрушенной больницы в городе Струнино. Летом жители населенного пункта во время прямой линии с президентом попросили Владимира Путина спасти медицинское учреждение, которое почти не работает.
11 января в больницу, о бедствиях которой летом узнала вся страна, приехала врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова. В ответ на жалобы врачей она возмутилась.
«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?» — заявила Чекунова.
Она также добавила, что «не исполняет желания».
Заявление чиновницы быстро попало в Сеть, вызвав негативную реакцию сначала пользователей, а потом владимирских властей. Так, например, председатель регионального парламента Вячеслав Картухин заявил ТАСС, что высказывание Чекуновой может не лучшим образом повлиять на решение парламента по ее должности. Ведь с осени депутаты согласовывают всех назначаемых заместителей главы региона.
Позже в комментариях журналистам чиновница сказала, что организует генеральную уборку в струнинской больнице.
«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13:00», – сказала Чекунова.
Справка:
7 июня 2018 года жители Струнино на прямой линии с президентом России пожаловались на качество медобслуживания в городе, после чего глава государства поручил провести капремонт зданий филиала Александровской ЦРБ в Струнине, а также детской поликлиники. Ответственность за исполнение поручения была возложена на Минздрав РФ, а отчитаться о ремонте до 31 декабря 2018 года было поручено министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и тогдашнему губернатору Светлане Орловой. Однако в конце декабря новый владимирский губернатор Владимир Сипягин попросил Минздрав РФ перенести срок исполнения поручений на декабрь 2019 года.