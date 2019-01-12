NYT: ФБР искало в действиях Трампа угрозу национальной безопасности

ФБР вело два расследования, связанных с деятельностью президента США Дональда Трампа. В первом случае спецслужба выясняла, не работает ли глава государства на Россию и не представляют ли его действия угрозу национальной безопасности США.

Об этом 11 января сообщила газета The New-York Times. Как пишет издание, еще до своего избрания на пост президента США Трампа заподозрили в связях с Россией, в частности после призыва к хакерским атакам на почту его основной соперницы Хиллари Клинтон. Тогда ведомство приняло решение повременить с началом расследования, но позднее все же начало проверку.

Второе разбирательство касалось увольнения директора ФБР Джеймса Коми. Спецслужбы пытались выяснить, не является ли это препятствием правосудию. На него Трамп намекнул еще в 2017 году. В итоге в ФБР объединили два расследования в одно, а к каким-то однозначным выводам так и не пришли.

Сам Дональд Трамп уже назвал действия службы «дешевкой». «Вау, только что узнал от провальной New York Times, что коррумпированные бывшие руководители ФБР, уже уволенные или вынужденные оставить бюро по очень плохим причинам, начали расследование против меня — без причины, без доказательств после увольнения лжеца Джеймса Коми, тотальная дешевка», – написал Дональд Трамп в своем Twitter.

В другом твите он сообщил, был с Россией куда жестче, чем Обама, Буш или Клинтон. При этом дружба с Россией – это хорошо, и Трамп очень ждет, что отношения между странами наладятся.

Напомним, что Джеймс Коми покинул свой пост в мае 2017 года. В числе официальных причин – «злоупотребление полномочиями» и «утрата доверия». Такую оценку Дональд Трамп дал его действиям после того, как Коми начал расследование о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. В рамках «российского расследования» были предъявлены обвинения 32 человекам, в том числе 26 россиянам, которых США называют сотрудниками ГРУ и работниками «фабрики троллей». При этом Россия регулярно отрицает свое вмешательство в избирательный процесс за океаном.