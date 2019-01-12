Лопнувшая труба в Петергофе сделала из улицы реку. Водоканал обещает не допустить катка

Проезжую часть в Петродворцовом районе Петербурга затопило 12 января. Автомобили плавают по коммунальной реке с обеда.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», холодной водой залило Чебышевскую улицу. Судя по фотографиям, вечером машины продолжают ездить по колёса в воде, а местные жители — искать брод.

В Водоканале нашему корреспонденту уточнили, что ремонтная бригада работает на Чебышевской с пяти часов вечера. Заявка поступила полтора часа назад. Сейчас специалисты продолжают локализацию прорыва на водоводе диаметром 700 мм. Несмотря на масштаб затопления, без холодной воды жители ближайших домов не останутся.