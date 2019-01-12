Петербургские учителя после снегопадов вышли на субботник по «призыву» местных администраций

Учителя всех школ в Красносельском и Адмиралтейском районах города вышли на субботник 12 января. По их словам, мероприятие носит «добровольно-принудительный характер».

«Распоряжение из районной администрации пришло. Ну не распоряжение, а призыв. Вот и убираемся», — рассказали педагоги из школы № 394 в Красносельском районе. При этом глава районной администрации Виталий Черкашин опроверг их слова, заявив, что сотрудники местных социальных учреждений без всяких приказов синхронно вышли на субботник.

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Напомним, что в первые десять дней января в Петербурге общая высота выпавшего снега составила 45 см. За аналогичный период в 2018 году накопилось лишь 10,2 см. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уже раскритиковал городские службы за качество уборки снега и приказал выдать главам районов по «лопате Беглова».