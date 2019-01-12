СК изучает ДТП на «Нарве», где погибли дети. На встречку выехал не таксист, но в проверке фигурируют небезопасные услуги

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области забрало себе материалы по тяжелому ДТП на трассе «Нарва» с участием такси, где погибли двое детей и их родственница. Несмотря на то что на встречную полосу выехал другой автомобиль, следователи проводят проверку по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», которая, скорее, применима к такси.

Официальный сайт ведомства приводит факты, ранее описанные в новости «Фонтанки»: днем 12 января водитель автомашины Chery, двигаясь по трассе от Петербурга в сторону Кингисеппа, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Solaris с логотипом «Яндекс. Такси» под управлением 41-летнего мужчины.

В результате на месте погибли трое пассажиров такси: женщина и двое детей (6 и 7 лет). В больницу Кингисеппа увезли водителя такси и девочку четырех лет.

«В настоящее время следователь территориального отдела СКР работает на месте происшествия, опрашивает очевидцев ДТП, пригласил для объяснений родителей погибших детей, собирает иную необходимую информацию», – говорится в заявлении СК.

Также внимательно изучается личность водителя такси и его трудовые отношения с агрегатором. Напомним, что «Солярис» загорелся после столкновения.

Напомним, похожее ДТП произошло в Ленобласти спустя несколько часов. По пути в Вырицу «Лансер» пошёл на обгон и врезался в Volkswagen Tiguan. Водителя Lancer увезли в больницу в тяжелом состоянии. Его 22-летний пассажир получил травмы средней тяжести, вопрос о госпитализации решается. В подбитом Tiguan травмированы 40-летний водитель, женщина, дети 9 и 12 лет и 8-месячный малыш. Их повреждения оценивают как лёгкие.