Елизавета Пескова редко покупает дорогие вещи в России: в Европе - дешевле

Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова охотнее тратит деньги на путешествия и сожалеет, что в России вещи стоят дороже, чем в Европе. Рассказывающий об этом фрагмент интервью журналу Tatler 21-летняя девушка разместила на своей странице в Instagram.

«Не так часто балую себя дорогими покупками, только когда заработала, так что действую по ситуации. В России редко покупаю, ценник выше, к сожалению, чем в Европе, например», — рассказала Елизавета Пескова.

Дочь секретаря президента также сообщила, что водит автомобиль Kia Picanto. Все потому, что родители считают: машина должна соответствовать социальному статусу водителя. Девушка отметила, что в Европе вообще считается неприличным, когда за тебя платят родственники или еще кто-нибудь.

«Если честно, я готова отложить любую покупку и потратить деньги на поездки в любимое или неизведанное место: ценнее вещей эмоции и знания. Например, московским миллениалам стоило бы поучиться скромности и уважению к старшим у молодежи Чеченской Республики», — заявила Пескова.

Ранее «Фонтанка» цитировала высказывание дочери Пескова о том, что у «золотой молодёжи» есть недостаток внимания со стороны родителей, который не компенсируется материальными ценностями. После чего Елизавета попросила своих читателей не писать ей про российскую глубинку и о том, как бедно живут там люди.