Елизавета Пескова редко покупает дорогие вещи в России: в Европе - дешевле
Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова охотнее тратит деньги на путешествия и сожалеет, что в России вещи стоят дороже, чем в Европе. Рассказывающий об этом фрагмент интервью журналу Tatler 21-летняя девушка разместила на своей странице в Instagram.
«Не так часто балую себя дорогими покупками, только когда заработала, так что действую по ситуации. В России редко покупаю, ценник выше, к сожалению, чем в Европе, например», — рассказала Елизавета Пескова.
Дочь секретаря президента также сообщила, что водит автомобиль Kia Picanto. Все потому, что родители считают: машина должна соответствовать социальному статусу водителя. Девушка отметила, что в Европе вообще считается неприличным, когда за тебя платят родственники или еще кто-нибудь.
«Если честно, я готова отложить любую покупку и потратить деньги на поездки в любимое или неизведанное место: ценнее вещей эмоции и знания. Например, московским миллениалам стоило бы поучиться скромности и уважению к старшим у молодежи Чеченской Республики», — заявила Пескова.
@tatler_russia INTERVIEW◽️Вы – настоящий специалист в сфере бьюти. Как вы считаете, почему миллениалы тратят больше на косметику и уход за собой, чем на одежду? Вы тоже так делаете? – Мне кажется люди наконец поняли, что важнее выглядеть ухоженным, нежели «нарядным». Красивая здоровая кожа и сияние в глазах – украшение поважнее. На данный момент стильно одеться можно и в масс маркет бренды.◽️ На какую брендовую сумку не миллениалу не стыдно потратить большую сумму денег? – На которую он заработал сам◽️Чем бренды могут удивить миллениалов? – Понятия не имею! Удивляться нужно не от новинок брендов, а от немного более важных вещей/событий.◽️На что вы скорее готовы потратить средства – на путешествия или на одежду? Почему? – На путешествия, конечно! Ни одна вещь в мире не принесёт вам так много эмоций и новых знаний, как поездка в новое, либо уже давно любимое место!◽️Вы обращаете внимание на эксклюзивность вещи? Вам важно, чтобы то, что вы покупаете, существовало в ограниченном количестве экземпляров? – Не заморачиваюсь по этому поводу. Скорее, мне вообще плевать. Могу годами носить одну и ту же вещь◽️Вы носите часы? Какие? Зачем нужны часы, если под рукой всегда есть айфон? – Часы я не ношу. Не только потому что не могу себе пока что позволить дорогие, но и потому что мне просто неудобно. А в детстве папа подарил мне часы Swatch, и носила я их на правой руке! ◽️Чему московским миллениалам стоит поучиться у миллениалов из Чеченской республики? – Скромности и уважению к старшим!◽️Вы делаете дорогие покупки в России или предпочитаете шопинг во время путешествий? – Не так часто балую себя дорогими покупками, только когда заработала, так что действую по ситуации. В России редко покупаю, ценник выше, к сожалению, чем в Европе, например. ◽️Водитель или такси, заказанное в приложении на телефоне? Почему? – Предпочитаю сама быть за рулём, так надежнее и комфортнее.◽️Какие ваши большие покупки могут быть непонятны для поколения ваших родителей? – Я не делаю больших покупок. Никто из моих знакомых не делает. В Европе у людей нашего возраста считается неприличным, чтобы за тебя платили родители, или ещё кто-то. А сами мы ещё заработать на что-то крупное не успели.⬇️
Ранее «Фонтанка» цитировала высказывание дочери Пескова о том, что у «золотой молодёжи» есть недостаток внимания со стороны родителей, который не компенсируется материальными ценностями. После чего Елизавета попросила своих читателей не писать ей про российскую глубинку и о том, как бедно живут там люди.