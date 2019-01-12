Выборгская «Ласточка» сломалась по пути в Петербург. В город она опаздывает на час

Пригородный поезд, следовавший из Выборга, 12 января застрял по пути в Петербург. Спешившие в город пассажиры ждали ремонта час.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, затянулась остановка «Ласточки» в Рощино. Поезд должен был отправиться со станции в 15:59, но и через полчаса продолжал стоять без движения. Пассажирам задержку не объяснили, зато предложили сменить транспорт и пересесть на обычную электричку.

В пресс-службе ОЖД рассказали, что расписание сбила техническая неисправность. К пяти часам вечера её устранили, и в начале шестого поезд продолжил путь. Не желающие ждать могли пересесть на другой железнодорожный транспорт без покупки новых билетов, уточнили в пресс-службе. В Петербург «Ласточка» прибудет с опозданием в час и пять минут.