«Желтые жилеты» прошли по Парижу маршем и вышли к Триумфальной арке

«Желтые жилеты» в Париже вышли к Триумфальной арке днем 12 января. Этому предшествовало трехчасовое шествие по французской столице.

Как сообщает РИА Новости, протестующие двинулись от здания министерства экономики и финансов страны в 11 дня по местному времени (13 – по Москве). Пройдя практически весь город, минуя площадь Бастилии, мэрию Парижа, район Оперы Гарнье, участники акции пришли к Триумфальной арке.

Шествие прошло без происшествий: организаторы направляли движение колонны и предостерегали людей от стычек с силовиками. На Елисейских полях сегодня – полицейское усиление. Под контролем и Триумфальная арка. Вход на нее закрыт.

Это уже 9 по счету протестная акция «желтых жилетов», которые требуют у властей страны не повышать налог на топливо и цены на бензин.

Отметим, что акция проходит в день крупного ЧП в центре Парижа: сегодня утром в пекарне улице Рю-де-Тревиз произошел взрыв газа, вызвавший сильный пожар. По уточненным данным, погибли два человека, это огнеборцы. Еще 47 пострадали.