«Желтые жилеты» прошли по Парижу маршем и вышли к Триумфальной арке
«Желтые жилеты» в Париже вышли к Триумфальной арке днем 12 января. Этому предшествовало трехчасовое шествие по французской столице.
Как сообщает РИА Новости, протестующие двинулись от здания министерства экономики и финансов страны в 11 дня по местному времени (13 – по Москве). Пройдя практически весь город, минуя площадь Бастилии, мэрию Парижа, район Оперы Гарнье, участники акции пришли к Триумфальной арке.
Шествие прошло без происшествий: организаторы направляли движение колонны и предостерегали людей от стычек с силовиками. На Елисейских полях сегодня – полицейское усиление. Под контролем и Триумфальная арка. Вход на нее закрыт.
Это уже 9 по счету протестная акция «желтых жилетов», которые требуют у властей страны не повышать налог на топливо и цены на бензин.
Отметим, что акция проходит в день крупного ЧП в центре Парижа: сегодня утром в пекарне улице Рю-де-Тревиз произошел взрыв газа, вызвавший сильный пожар. По уточненным данным, погибли два человека, это огнеборцы. Еще 47 пострадали.
Справка:
Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение. Сообщается, что с начала движения более 1500 человек получили ранения, в том числе 53 серьезно пострадали среди демонстрантов и почти 1100 – среди полицейских. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в новом году общественную дискуссию между представителями власти и манифестантов.