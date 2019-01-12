Медики спасли ножку малышу, выжившему под обломками дома в Магнитогорске
Жизнь и здоровье 10-месячного ребенка, спасенного под обломками дома в Магнитогорске, вне угрозы. Об этом 12 января сообщил Минздрав Челябинской области в своем Telegram-канале.
«Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают пристально наблюдать за состоянием 10-месячного Вани. За минувшую неделю оно было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы. После возращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание. Ваня проявляет эмоциональную активность, общается с мамой», – рассказали чиновники.
Напомним, малыша нашли под завалами спустя сутки после взрыва и обрушения подъезда жилого дома. Его состояние было критическим, поэтому Ваню самолетом отправили в Москву.
Справка:
Ранним утром 31 декабря 2018 года в седьмом подъезде дома №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв с последующим обрушением. Погибли 39 человек.
По итогам обследований было принято решение о сносе седьмого и восьмого подъездов, так как они не подлежат восстановлению после ЧП. Планируется, что после демонтажа дом будет разделен на два самостоятельно стоящих здания. Всего в доме, построенном в 1973 году, было 12 подъездов. Жители уцелевших квартир переживают за состояние здания и собирают подписи за полное расселение.