По пути в Вырицу «Лансер» пошёл на обгон и повторил аварию на «Нарве». Пострадали семеро, среди них - трое детей

Второе за день лобовое столкновение произошло в Ленинградской области, на этот раз – в Гатчинском районе. Вылетевший на встречку Mitsubishi Lancer превратился в груду металла, а водитель получил серьёзные травмы. Сидевшим во второй иномарке детям повезло.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла в начале второго дня 12 января на дороге «Пустошка — Вырица». По предварительной информации, Lancer выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Tiguan. Водителя Lancer увезли в больницу в тяжелом состоянии. Его 22-летний пассажир получил травмы средней тяжести, вопрос о госпитализации решается.

В подбитом Tiguan травмированы 40-летний водитель, женщина, дети 9 и 12 лет и 8-месячный малыш. Их повреждения оценивают как лёгкие.

В субботу утром похожая авария произошла на трассе «Нарва». В результате лобового столкновения загорелся автомобиль такси. На месте погибли женщина и двое детей. Ещё четверых, в том числе девочку четырёх лет, забрали в больницу. Как уточняют в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в обоих случаях была попытка совершить обгон перед опасным поворотом.