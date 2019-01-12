Движение на фиолетовой ветке метро в Петербурге восстановлено. Упавший на пути пассажир жив

Поезда Фрунзенско-Приморской линии петербургского метрополитена, приостановленные из-за падения человека на пути днём 12 января, возобновили движение.

Как сообщили в пресс-службе подземки, упавшего на пути мужчину благополучно вернули на платформу. Он жив и серьёзно не пострадал. Сбой в движении, вызванный спасательной операцией, продлился не более 20 минут.

Равновесие подвело пассажира на «Садовой» около половины третьего дня. По счастью, поезд в это время на станцию не прибывал. Движение от «Международной» до «Комендантского проспекта» временно остановили.