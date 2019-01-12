При взрыве газа в Париже погибли четверо и пострадали 36

4 человека погибли в результате взрыва с последующим пожаром в центре Парижа. По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, две жертвы – ликвидировавшие последствия ЧП огнеборцы.

«В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – пожарный», – сказал министр.

Телеканал BFMTV называет общее число пострадавших – 36.

Приоритетная версия ЧП по-прежнему – взрыв газа.

Напомним, взрыв произошел утром 12 января в булочной на улице Рю-де-Тревиз в центре Парижа. Хлопок вызвал сильный пожар. Спасателям пришлось эвакуировать жителей соседних домов.