В Петербурге откроется тир, который сможет принимать международные соревнования по стрельбе

Осенью в Калининском районе начнет работу новый тир. На площадке смогут проводить международные соревнования по стрельбе. Об этом в ходе объезда 12 января рассказал журналистам врио губернатора Александр Беглов.

Тир откроется 1 сентября в школе Олимпийского резерва №3 Калининского района, расположенной на улице Ушинского. Спортобъект занимает весь подземный этаж школы.

«Мы делаем современный европейский тир пулевой стрельбы… Такого уровня, чтобы проводить международные соревнования, у нас не было в городе. Поставлена задача к первому сентября запустить полностью этот тир», – сказал врио главы Петербурга.

В ходе осмотра помещений для занятий стрельбой Беглов напомнил руководству школы, что ко Дню знаний тир не только должен быть построен: нужно получить и все необходимые лицензии для начала работы.

По словам градоначальника, в Петербурге обратят внимание на возможность для жителей массово заниматься спортом, в частности дополнительную поддержку получит биатлон.

Отметим, что директор спортшколы № 3 Дмитрий Васильев – двукратный олимпийский чемпион по биатлону и президент петербургской Федерации биатлона.

Ранее стало известно, что летом в Северной столице начнется обустройство спортивных площадок с тренажерами.