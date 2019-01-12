Беглов пообещал Петербургу спортивные площадки с тренажерами во дворах

Летом в городе начнется обустройство спортивных площадок с тренажерами. Об этом врио губернатора Александр Беглов рассказал журналистам в ходе объезда Калининского района 12 января.

Градоначальник пояснил, что главы районов, а также комитеты по спорту и градостроительству получили задание провести инвентаризацию всех спортивных сооружений на своих территориях.

С лета 2019 года власти начнут обустройство уличных спортивных площадок, на которых появятся тренажеры и другие элементы для занятий спортом.

«Молодежь хочет тренироваться. Не только футбол – волейбол и баскетбол. Нужно создать все необходимые условия, чтобы [горожане] массово могли заниматься спортом. Именно массовое занятие спортом – это самый главный тезис, который мы на себя берем», – объяснил врио губернатора.

Спортплощадки с тренажерами сегодня уже есть в некоторых петербургских дворах. Кроме того, стали появляться небольшие скейтпарки.