Фиолетовая ветка метро в Петербурге встала. На платформу возвращают упавшего пассажира

График движения поездов в петербургской подземке днём 12 января нарушил пассажир, упавший на пути. Серьёзных травм удалось избежать, мужчина отделался испугом.

О сбое в движении поездов в метро в половине третьего дня сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам пассажиров, их поезд без объяснения причин застрял на «Спортивной». Очевидцы из других поездов добавили, что парализована вся ветка от «Международной» до «Комендантского проспекта». По громкой связи транслируют объявление, что движение на 5-й линии временно приостановлено.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе подземки, на «Садовой» с платформы упал мужчина. Ему повезло: поезда в это время не было, пассажир не пострадал. В ближайшее время движение будет восстановлено.