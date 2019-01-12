НАК: Ликвидированные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ряды террористов

Убитые накануне в Дагестане боевики вербовали молодежь в запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство». Об этом 12 января заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

По информации НАК, которую приводит телеканал «Дождь», нападавшие оказывали помощь бандитам, действовавшим в Каспийске и убитым во время контртеррористических операций в 2017 году.

«Они планировали напасть на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов», – утверждают силовики.

Напомним, в шесть вечера 11 января на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной автомобильной трассы «Кавказ» неизвестные в автомобиле ВАЗ-2107 попытались напасть на сотрудников ДПС. При преследовании машину нашли вблизи селения Агачаул. На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям трое бандитов открыли огонь из автоматов. Их ликвидировали. В салоне их машины были два автомата, пистолет и боеприпасы.