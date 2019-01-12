Смольный расскажет покупателям квартир в новостройках об обеспеченности районов школами и садами. Для этого создадут специальный сайт

При правительстве Петербурга появится сайт, на котором покупатели квартир в новостройках смогут получить информацию об обеспеченности микрорайона инфраструктурой и о планах строительства новых школ и детских садов. Об этом 12 января рассказал врио губернатора Александр Беглов в ходе объезда Калининского района.

«Я поручил разработать программу, чтобы жители, которые покупают квартиры в новостройках, знали, что они покупают. Они покупают квартиры, но, как правило, не покупают среду. Потому что там не будет детского садика в ближайшее время, не будет школы, не будет поликлиники и дороги», – сказал градоначальник.

Чиновник привел в пример одну из самых напряженных с точки зрения нехватки социнфраструктуры локаций – Шушары, где «в чистом поле строится огромное количество жилья».

«Будет сделан соответствующий сайт при правительстве Санкт-Петербурга, в котором о каждой застройке будет написано – что будет там и когда будет», – объяснил Беглов.

Он добавил, что власти уже приступили к созданию паспортов микрорайонов, где будет отражена вся социальная и бытовая инфраструктура.

Врио губернатора также напомнил, что количество детей в первых классах всех новых школ города не должно превышать 25 человек. Кроме того, все новые учебные заведения и детские сады должны строиться с бассейнами.