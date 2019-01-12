На Канонерской припаркованная машина стала жертвой борьбы с сосульками

Автомобиль стал жертвой уборки снега в Адмиралтейском районе Петербурга утром 12 января.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около девяти часов в полицию поступило сообщение о том, что упавший снег и лед с крыши дома №3 по Канонерской улице повредили припаркованную машину.

Напомним, накануне Государственная административно-техническая инспекция города выписала 30 штрафов на 3 млн рублей за плохую уборку от снега и наледи территорий, а также фасадов и кровель нежилых зданий.