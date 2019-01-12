В Минстрое пообещали «безболезненно» разделить на два дом в Магнитогорске, где произошел взрыв

Жилом дом в Магнитогорске, где 31 декабря прогремел взрыв, разделят на два. Это позволяют сделать особенности его конструкции, рассказал 12 января заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

«Если смотреть на температурный шов (зазор между отдельными частями конструкций сооружения, допускающий их взаимное перемещение. – Прим. ред.), то видно, что это фактически две стены, которые примыкают друг к другу. По сути, это здание – два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло, – приводит слова чиновника ТАСС. – Задача подрядчика аккуратно демонтировать плиты, таким образом, чтобы ни в коем случае не повредить шестой подъезд, после этого все равно нужны будут реконструктивные мероприятия. Следующий этап – это проект утепления стены и защита этой стены той или иной фасадной конструкцией».

Волков заверил, что демонтаж будут вести очень аккуратно.

«В некоторых местах будет использована так называемая поэлементная разборка», – добавил он.

При этом во время работ будет идти непрерывный мониторинг состояния несущих конструкций.