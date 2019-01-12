Полицейский поторопился похоронить пенсионерку. Женщина «ожила» в морге

В Амурской области сотрудник полиции попытался заменить собой врача и констатировал смерть женщины. Медицинские познания подвели: очнувшуюся в морге спешно переправили в реанимацию, но спасти не успели.

Как сообщает МБХ Медиа со ссылкой на «Интерфакс», кинематографичная история с «ожившим трупом» произошла в морге Приамурья, куда 12 января доставили мёртвую пенсионерку. Вскрыть женщину не успели: через несколько минут после того, как тело выгрузили из машины ритуальной службы, она начала подавать признаки жизни.

Не пропустивший внезапную активность санитар немедленно вызвал реанимацию. Спасти пациентку пытались два часа, в полдень по местному времени женщина скончалась. Предварительной причиной называют отравление и переохлаждение.

По словам врача Белогорской больницы, за мёртвую жительницу села Васильевка сначала приняли родственники, а потом и приехавший на вызов сотрудник полиции. Игнорируя инструкцию, он не стал дожидаться скорой помощи и сам констатировал смерть. В УМВД по Амурской области заявили, что по факту случившегося будет проведена служебная проверка.