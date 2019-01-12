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12.01.2019 17:12
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«Конечно, нам в выходной очень нравится убирать снег». На войну с сугробами привлекли школьных учителей

Под советские песни и с Обществом инвалидов очистить Петербург от снега в добровольно-принудительном порядке помогают школьные учителя, но, как выяснила "Фонтанка", без «лопат Беглова».

«Конечно, нам в выходной очень нравится убирать снег». На войну с сугробами привлекли школьных учителей

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Сложности властей Петербурга в противостоянии со снегом на прошедшей неделе были темой номер 1. Дошло до того, что на борьбу со стихией власти были брошены школьные учителя в нескольких районах города. Некоторые из них признались, что машут лопатой только из-за приказа.

Между тем в метеопрогнозе на ближайшие 30 дней у "Гисметео", например, указано : только 3-4 будут без осадков в виде снега. 

Морозным субботним утром примерно в 10:00 из здания школы №394 Красносельского района на прилегающую территорию потянулась вереница из десятка женщин с лопатами в руках. На вопросы корреспондента «Фонтанки» о том, что здесь происходит, они дружно ответили, что собираются убирать снег – в понедельник дети пойдут в школу (заканчиваются зимние каникулы), надо расчистить проходы.

«Распоряжение из районной администрации пришло. Ну не распоряжение, а призыв. Вот и убираемся», – пояснила одна из них и порекомендовала обратиться с расспросами к директору. 

Субботник в Красносельском районе

Анна Трофимова, руководящая образовательным учреждением, оказалась не очень разговорчивой. Корреспондент «Фонтанки» нашел её у личного автомобиля, из которого она доставала лопаты. «… На свои деньги», – донесся обрывок разговора. Она сообщила, что в субботнике участвуют все учителя. На все дальнейшие вопросы отвечала: «Спросите, пожалуйста, в администрации района».

«Лопат Беглова», которые временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга приказал  раздать главам районов и другим чиновникам, для учителей школы №394, видимо, не хватило, потому что уборка у них организована в несколько смен, каждая из которых работает по часу. Последняя заступает в 15:00. Нельзя сказать, что педагоги кипели от недовольства, но и радостью не светились. 

В соседней школе №200, принявшие за зеваку корреспондента «Фонтанки» уителя рассказали, что распоряжение из администрации действительно было, но здесь с позитивом взглянули на инициативу: во-первых,территория чистится для детей, во-вторых, поработать на свежем воздухе – полезно. Темных красок в излучаемый педагогами оптимизм добавила едкая и саркастичная фраза: «Конечно, нам очень нравится убирать снег в свой выходной». 

Субботник возле школы №200 Красносельского района
Субботник возле школы №200 Красносельского района
Фото: Михаил Огнев

Справедливости ради стоит сказать, что районные чиновники не просто выгнали учителей из домов убирать снег, но и сами к ним присоединились. Так, у школы №291 в спортивных трениках и кроссовках бодро размахивал лопатой глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин. Здесь было пободрее, чем у двух предыдущих учреждений: из выставленных перед входом гигантских колонок играли мелодии времен СССР, да и народа трудилось в два-три раза больше. Кроме того, для любителей утренней уборки была организована бесплатная полевая кухня. Для типичного советского субботника не хватало красного флага и полных энтузиазма призывов с обращением «Товарищи!». Антураж немного сбивала и современная уборочная техника, которая активно очищала территории жилых домов поблизости. 

«Конечно, нам в выходной очень нравится убирать снег». На войну с сугробами привлекли школьных учителей

Глава района рассказал, что проходящие одновременно во всем районе субботники – мероприятие добровольное и ненавязанное. И проходят не только в школах, но и на территориях всех остальных социальных объектов – в детских садах и медицинских учреждениях. В руках у чиновника была обычная дворничья лопата, без фамилии врио губернатора Беглова. Хотя накануне главы 18 районов получили  подписанные.  

«Кроме нас и учителей, участие принимают и жители этого района. Вот  – Общество инвалидов пришло нам помочь. Везде готовимся непосредственно к учебному процессу, в понедельник начинаются школы. Видите, стихия какая на улице? Снега выпало очень много, приходится помогать. Вышли на, так называемый субботник. Распоряжение от районной администрации всем школам выйти на субботник? Нет. А зачем? Все ответственные люди. Никто не рассчитывал на стихию, два года не было такого снега. Ну что делать, уберем, да и все», – добродушно пояснял Виталий Черкашин.Происходит ли подобное в других районах, он заверил, то не знает. 

«Фонтанка» отправилась в Московский район, чтобы изучить вопрос, но у школы №613 удалось обнаружить лишь тишину и неубранный снег. В соседней под номером 489 двое сотрудников школы расставляли ограждение. «Нет, никаких распоряжений проводить субботник и чистить территорию не поступало, учителей сегодня здесь не было. Зачем педагогам чистить снег? У нас есть рабочие, которые за деньги наводят порядок, они прекрасно справились со своей задачей», – рассказал один из них. Реплика корреспондента о том, что в соседнем районе каждый учитель взял в руки лопату и делает свой вклад в чистоту школьной территории, вызвал у них лишь сочувствие к коллегам.

Никого не оказалось и гимназии №526. Территория выглядела убранной, но едва судя по очень тонкому слою налетевшего снега, и отсутствию огромных свежих снежных куч, делал это не педсостав учреждения, а специально обученные люди. При этом на Алтайской улице перед территорией школы на обочинах снега было столько, что припаркованные там  машины возвышались над уровнем асфальта на несколько десятков сантиметров. 

В соседнем Адмиралтейском районе, как рассказали в школе №564, учителей также призвали на борьбу со снегом в шкуре уборщиков. При этом они не только чистили проход к школе, но и сбрасывали снег с крыши. Один из учителей в телефонной беседе подтвердил, что слышал об «обязательных субботниках» для всех школ района.

Напомним, что за первые десять дней 2019 года Петербург завалило 45-сантиметровым слоем снега. По снежности январь напоминает знаменитые зимы 2009/10 и 2010/11 годов, ставшие, как считают многие политологи, роковыми для губернаторства Валентины Матвиенко. Назвать победителями городские службы в борьбе со стихией в этом году пока не получается. Петербуржцы даже существенно подняли  спрос на лопаты. 

При этом действующий градоначальник при всей непосредственности обернул  ситуацию в свою пользу (в имиджевом направлении): после того как народное недовольство стало выплескиваться в прессе и соцсетях, он на одном из совещаний открестился от трубы, названной в его честь, и распорядился выдать местным чиновникам по «лопате Беглова». Это тут же стало мемом.  

Чиновник пообещал, что в тех районах, где обнаружит неубранный снег, инструментом с его именем будут орудовать лично главы администраций. При этом, как писала «Фонтанка», проблема с уборкой могла возникнуть не из-за нехватки чувства личной ответственности у чиновников, а из-за сомнительной схемы организации процесса. 

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

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