Адвокат подтвердил, что Мамаев сыграет в футбол на плацу «Бутырки»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который содержится в Бутырском следственном изоляторе, сыграет там в футбол с заключенными. Матч состоится на плацу, сообщил 12 января адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

«Павел Мамаев собирается сыграть в футбол на территории СИЗО "Бутырка", там есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле. Матч планируется провести между заключенными. Такой благотворительной направленности социальный проект, чисто поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО», – приводит слова Бушманова РИА Новости.

Так как известный столичный изолятор скоро закроют, превратив в музей, игра с участием известного футболиста «будет ярким моментом, историческим завершением существования "Бутырки"», считает юрист.

«Желающих принять участие много, поэтому, скорее всего, будет несколько матчей. Это просто социальный проект», – добавил защитник.

При этом он не смог ответить, сыграет ли с сидельцами «Бутырки» собрат Мамаева по несчастью – зенитовец Александр Кокорин.

Точная дата «социального проекта» неизвестна, ее определят на следующей неделе. Возможно, игры смогут увидеть журналисты.

Напомним, в декабре о матче с участием Кокорина и Мамаева «Фонтанке» рассказал основатель православного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин. Но тогда эту информацию опровергла адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.