На Руставели потрошители терминалов сделали себе новогодний подарок. В ПСКБ недостачу заметили через 10 дней

В Петербурге полиция пытается помочь финансовой организации, один из терминалов которой в Калининском районе опустошили налётчики. Деньгами взломщики разживались, когда сотрудники банка сидели за новогодним столом.

Как стало известно «Фонтанке» и подтвердили в ГУ МВД РФ по городу и области, 11 января 60-летний сотрудник банка ПСКБ рассказал полиции, что праздники преступникам не помеха. По его словам, платёжный терминал организации на улице Руставели, 60, вскрыли в час ночи 1 января. Добычей взломщиков стала кассета, в которой были всего 103 тысячи рублей. На сколько человек пришлось делить «подарок», заявитель уточнить не смог.