Le Figaro сообщает о 20 пострадавших при взрыве в Париже

Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва в центре Парижа утром 12 января.

Об этом сообщает газета Le Figaro. По ее данным, из 20 человек двое находятся в критическом состоянии и семеро — в тяжелом. У остальных неопасные травмы. Среди троих пострадавших есть трое пожарных. При этом издание добавляет, что булочная на улице Рю-де-Тревиз субботним утром должна была быть закрыта.

По данным телеканала BFM, после утечки газа в здании пекарни возник сильный пожар. Силовики эвакуировали жителей соседних домов из-за возможности новых хлопков.

В большинстве соседних домов полностью выбиты окна.

Взрыв прогремел в день, когда во французской столице и других крупных городах страны проходит девятая по счету протестная акция «желтых жилетов», которые выражают недовольство ростом цен и налогов. Но ЧП с протестами не связано.

В девятом округе Парижа расположены, в частности, столичная опера, а также знаменитые магазины на бульваре Осман. Местных жителей просят сейчас не ездить в центр города.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA