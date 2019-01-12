На трассе «Нарва» вылетевший на встречку Chery врезался в «Яндекс Такси». Погибли женщина и дети

УГИБДД по СПб и ЛО

Трое погибли и четверо пострадали в лобовом столкновении иномарки и такси в Волосовском районе Ленинградской области утром 12 января. Детей из загоревшейся машины вытаскивали дальнобойщики.

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Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла в 9:20 на 92-м километре трассы «Нарва» рядом с деревней Пружицы. По предварительным данным, 38-летний водитель «Черри» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Хёнде Солярис» с логотипом «Яндекс Такси».

Такси после столкновения загорелось. По данным 47 news, спасти людей из горящего автомобиля пытались дальнобойщики. Они успели вытащить двух мальчиков шести и семи лет и четырёхлетнюю девочку, но медикам сохранить жизнь двум старшим детям не удалось. Также на месте погибла женщина, которая сидела рядом с водителем. Девочку и 41-летнего водителя госпитализировали. В больницу забрали мужчину и пассажира из «Черри».