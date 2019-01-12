Происшествия
В булочной в центре Парижа прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие
Мощный взрыв прогремел в центре Парижа утром 12 января.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, хлопок услышали около девяти утра по местному времени на улице Тревиз в девятом округе. После этого загорелась булочная.
По предварительным данным, есть пострадавшие, но их количество неизвестно.
Пока приоритетная версия случившегося – утечка газа.
Énorme #explosion au cœur de #Paris #75009 pic.twitter.com/MaLQxeCxPR— matthieucroissandeau (@croissandeau) 12 января 2019 г.
More pictures of the chaos #Paris pic.twitter.com/S0qaukJGgF— Pranav (@woodinhyo) 12 января 2019 г.