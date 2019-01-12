В булочной в центре Парижа прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие

Мощный взрыв прогремел в центре Парижа утром 12 января.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, хлопок услышали около девяти утра по местному времени на улице Тревиз в девятом округе. После этого загорелась булочная.

По предварительным данным, есть пострадавшие, но их количество неизвестно.

Пока приоритетная версия случившегося – утечка газа.