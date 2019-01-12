Погода нормализовалась. Ветер не мешает самолётам садиться в Пулково

Шквалистый ветер больше не вмешивается в работу петербургского аэропорта. Пулково 12 января принимает и отправляет рейсы штатно.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, задержек по метеоусловиям в субботу нет. Все рейсы, которые накануне не смогли прибыть в Петербург, выполнены. По данным сайта flightradar24, видимость в аэропорту на 7:30 утра составила 9999 метров. Синоптики обещают в течение дня небольшой снег и умеренный ветер.

Сложная погодная ситуация нарушила авиасообщение в пятницу. Из-за сильного бокового ветра днём самолёты из Москвы наматывали круги над Петербургом, а потом возвращались в столицу. Не смог приземлиться также борт из Мурманска. Сбои в полётном расписании продолжились вечером: задержки были как на взлёт, так и на посадку. Один рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга в Москву так и не вылетел. В столицу его пассажиров доставили другими рейсами перевозчика.