Российские астрономы потеряли управление над орбитальным телескопом «Радиоастрон»

Орбитальный телескоп «Радиоастрон» перестал реагировать на команды с Земли, рассказал руководитель научной программы «Радиоастрона», членкор РАН Юрий Ковалев.

По его словам, 10 января во время очередного сеанса связи астрономы не смогли получить отклик с аппарата.

«С того момента было проведено уже три нештатных сеанса связи при помощи антенн в Уссурийске и Медвежьих Озерах, и упорно работающим специалистам НПО им. Лавочкина пока не удалось связаться со спутником», — приводит слова Ковалева «Газета.ру».

Телескоп не передает телеметрическую информацию и не принимает управляющие команды. Однако научные данные «Радиоастрон» передает: то есть, несмотря на потерю управления, аппарат продолжает работать.