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Российские астрономы потеряли управление над орбитальным телескопом «Радиоастрон»
Орбитальный телескоп «Радиоастрон» перестал реагировать на команды с Земли, рассказал руководитель научной программы «Радиоастрона», членкор РАН Юрий Ковалев.
По его словам, 10 января во время очередного сеанса связи астрономы не смогли получить отклик с аппарата.
«С того момента было проведено уже три нештатных сеанса связи при помощи антенн в Уссурийске и Медвежьих Озерах, и упорно работающим специалистам НПО им. Лавочкина пока не удалось связаться со спутником», — приводит слова Ковалева «Газета.ру».
Телескоп не передает телеметрическую информацию и не принимает управляющие команды. Однако научные данные «Радиоастрон» передает: то есть, несмотря на потерю управления, аппарат продолжает работать.
Справка:
«Радиоастрон» — проект орбитального радиотелескопа, главную роль в котором играет Россия. На орбиту телескоп был запущен в 2011 году с Байконура на борту аппарата «Спектр-Р». В рамках проекта наблюдения за объектами в космосе ведутся одновременно с орбиты и с наземных радиотелескопов, синхронизированных с аппаратом. Благодаря этому создается единый интерферометр сверхдлинной базой (РСДБ) очень высокого углового разрешения.
Изначально проект был рассчитан на пять лет, однако впоследствии неоднократно продлевался. В 2011 году, на момент запуска, ожидалось, что сам аппарат сможет оставаться на орбите девять лет до вхождения в атмосферу Земли и сгорания. Однако коррекция орбиты позволила продлить срок службы аппарата «Спектр-Р».