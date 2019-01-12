Денис хочет слышать

12-му Денису очень нравиться учиться и общаться со сверстниками. Единственное препятствие в этом – сломанные слуховые аппараты, которые он носил с раннего детства и которые помогли ему услышать окружающий мир, научиться говорить. Врачи рекомендовали мощные цифровые аппараты, но они не выдаются за госсчёт, а купить их родители не в состоянии.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Денис Мочалов, 12 лет.

Двусторонняя тугоухость 4-й степени.

Требуются слуховые аппараты. Стоимость 253 720 руб.

«К двум годам сын только лепетал, речь у него не формировалась, Денис не откликался, когда его звали. Сурдолог, к которому мы обратились, выявил у сына снижение слуха. Вскоре Денису выдали слуховые аппараты, он к ним быстро привык – начал хорошо слышать, вскоре научился разговаривать.

С семи лет сын учится в школе для слабослышащих детей, первое время учился легко и с удовольствием. Но после пятилетнего использования в 2015 году слуховые аппараты сломались, и мы получили новые. Но они не подошли Денису, настроить их не получилось. Сын постоянно жаловался на посторонний шум, часто переспрашивал. Вскоре он стал хуже говорить – глотал окончания слов, путал шипящие. Тогда я обратилась к другому врачу, он подобрал Денису мощные цифровые аппараты – в них сыну комфортно, он хорошо слышит. Но получить новые слуховые аппараты за государственный счет мы имеем право только через год, а такая модель и вовсе не предоставляется бесплатно. Прошу вас, помогите приобрести слуховые аппараты! Самим нам не справиться – наших с мужем зарплат едва хватает на жизнь». Лариса Мочалова, Санкт-Петербург.

Оториноларинголог сурдологического центра «Аудиофон-Нева» Екатерина Самотокина (Санкт-Петербург):

«Денису необходимы мощные цифровые многоканальные слуховые аппараты, которые помогут в полной мере восполнить потерю слуха». Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".